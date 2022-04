Napoli, in commissione il piano traffico per il Giro d’Italia

76 Visite

In commissione il piano traffico per la Tappa del Giro d’Italia 2022.

Pronto il piano di traffico per la tappa n. 8 del Giro d’Italia 2022 che si svolgerà sabato 14 maggio 2022 a Napoli. Il tema è stato oggetto di discussione nel corso della Commissione Infrastrutture e Mobilità presieduta da Nino Simeone (Napoli Libera) con la presenza dell’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, il Comandante della Polizia municipale Ciro Esposito, il dirigente servizio Traffico e Viabilità Giuseppe D’Alessio e il presidente della Municipalità 10 Carmine Sangiovanni.

La tappa cittadina, infatti, vedrà la partenza dal lungomare, per poi proseguire la corsa sulla collina di Posillipo e Fuorigrotta verso Bacoli e compiere un anello di 4 giri per il circuito del Monte di Procida di 19 km. I ciclisti rientreranno a Napoli attraverso le stesse strade dell’andata con la lunga discesa di via Petrarca per condurre al centro cittadino, percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso est ed effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km ed infine via Caracciolo fino all’arrivo.