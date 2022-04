68 Visite

Quanto è utile un sensore di usura delle pastiglie dei freni dell’auto?

Tra gli elementi che si usurano più velocemente nelle vetture, ci sono sicuramente le pastiglie dei freni, di cui è sempre bene verificarne lo stato regolarmente, provvedendo eventualmente alla loro sostituzione per questioni di sicurezza.

Le pastiglie, infatti, provvedono alla frenatura dell’auto ed è quindi importante che funzionino correttamente. Il sistema di frenata che solitamente viene utilizzato nelle auto è quello dei dischi, che fornisce una frenatura efficace e notevole: si compone delle pastiglie, che si presentano come dei piccoli ricambi che sono responsabili dell’attrito sul disco, e quindi di quell’azione che consente la frenata.

Le pastiglie si compongono, inoltre, di un supporto metallico realizzato in ghisa, resistente anche alle alte temperature che normalmente si generano nel corso di una frenata. Sulla base viene applicato uno strato di contatto: si tratta di quella parte che tocca il disco andando a creare l’attrito necessario, realizzato con un mix di materiali, mescolati tra di loro per ottenere un composto efficace conosciuto col termine di “ferodo”.

Le pastiglie di dividono in:

dure, hanno strato di composito più metalloso e vengono utilizzate generalmente per alte prestazioni;

morbide, scaldano meno e durano di più.

Generalmente, sulle vetture comuni vengono installate pastiglie di medio livello.

È inoltre utile sapere come alcuni modelli di pastiglie siano dotati di sensori di usura. Questi sensori entrano in contatto col disco freno nel momento in cui le pastiglie entrano in funzione, attivando un segnale luminoso sul quadro dell’auto. È possibile riconoscere il segnale in quanto appare come un cerchio luminoso arancione, contornato in ambedue lati da un tratteggio. Nel momento in cui questo segnale si accende, significa che è arrivato il momento di sostituire le pastiglie.

Quando e perché è necessario sostituire il sensore di usura delle pastiglie dei freni e come scegliere quello giusto

Il sensore d’usura, funziona quindi come una sorta di interruttore connesso sia alle pastiglie che a un filo collegato al quadro strumenti dell’auto.

Immagine sensore usura pastiglie freno da www.autoparti.it

Quando le pastiglie risultano essere usurate, il sensore si viene a trovare a contatto con il disco, andando ad attivare un indicatore luminoso sul quadro. Il sensore si presenta come una piccola scatola a contatto con le pastiglie, e con un filo collegato che arriva al quadro strumenti.

Per poterlo visionare, si dovrà sollevare l’auto, smontare la ruota e ispezionare il sistema di frenaggio.

Anche il sensore può essere soggetto a sostituzione per le seguenti cause:

– rottura della componente elettronica del sensore, che si può verificare per installazione errata, abrasione dei cavi o guida su strade con un manto di scarsa qualità;

– ossidazione dei terminali che si verifica a causa dell’umidità o dei diversi agenti inquinanti;

– crepe sui connettori che possono essere causate da installazioni errate, sostanze chimiche, variazioni di temperatura.

Al momento della sostituzione, quindi, è sempre bene scegliere un sensore di qualità in modo da garantirne la durata nel corso del tempo, affidandosi anche a mani esperte per una corretta installazione.













