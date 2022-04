52 Visite

Brusciano. “L’inquinamento e i suoi effetti sulla salute e sulla qualità delle nostre vite”, con questa motivazione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Romano ha organizzato un convegno per sabato 9 aprile a partire dalle 10.30 in aula consiliare.

All’evento partecipano il sindaco Romano e l’assessore all’Ambiente Monica Cito

Relatori:

dottor Antonio Marfella, oncologo Pascale e presidente ISDE medici per l’ambiente Napoli e provincia.

dottor Gennaro Esposito, neurologo psichiatra, presidente ISDE medici per l’ambiente Nola Acerra. Marzia Caccioppoli, presidente associazione “Noi Genitori di tutti”.

don Salvatore Purcaro, parroco di Brusciano. Stella Ciliberti, sorella di Martina e coautrice del libro ” La lotta coraggiosa di una guerriera sorridente” Ciro Tufano, presidente del comitato “Ambiente e Territorio”.

Modera la giornalista Anita Capasso.

SABATO 9 APRILE ORE

10,30 PRESSO L’AULA

CONSLIARE DEL

COMUNE DI BRUSCIANO

Saranno presenti all’incontro, le forze dell’ordine del territorio e i sindaci dei Comuni vicini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS