Cava Suarez: la commissione Ambiente ha incontrato il Comitato del Parco dei Colli

79 Visite

Audizione oggi in commissione Ambiente, presieduta da Carlo Migliaccio, dei rappresentanti del Comitato del Parco dei Colli, l’organismo che dal 2016 dà voce alle preoccupazione dei cittadini residenti nella zona di Cava Suarez. L’area, situata nella zona ospedaliera e parte integrante del Vallone San Rocco, è attualmente sequestrata dalla Procura che indaga per l’ipotesi di reati ambientali a carico del titolare della Edil Camaldoli Sansone, a cui era stata affidata dalla proprietà, l’Arciconfraternita dei Pellegrini.

L’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso ha ricordato i dettagli della lunga vicenda che in questi anni ha visto l’Amministrazione attiva nella difesa di Cava Suarez sul doppio binario, amministrativo e giudiziario, fino alla costituzione di parte civile, decisa lo scorso febbraio.

L’auspicio del Comitato, che valuta una propria costituzione di parte civile, è che alla bonifica della cava segua l’attuazione del PUA del Vallone San Rocco, approvato dalla Giunta comunale nel 2011, che prevede la creazione di un grande parco urbano.

Un auspicio condiviso dai consiglieri intervenuti, Mariagrazia Vitelli (Partito Democratico), Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde), Alessandra Clemente (Misto) e Demetrio Paipais (Movimento 5 Stelle) per i quali va perseguito con forza l’obiettivo di dar vita finalmente al grande Parco delle Colline dei Camaldoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS