Processo Bertini, Cesaro, Simeoli: il maresciallo Granato riferisce sui rapporti tra gli imputati e gli accertamenti sui conti correnti

510 Visite

Nuova udienza al processo che vede imputati l’ex sindaco Mauro Bertini, gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro e il costruttore Angelo Simeoli. Sul banco dei testimoni, chiamato dalla pubblica accusa, è salito questa volta il maresciallo dei Ros Granato, tra quelli che si occuparono delle indagini sul Pip e altre vicende amministrative del comune di Marano.

Granato ha riferito in relazione ai rapporti tra i fratelli Cesaro e l’imprenditore di Marano Antonio Di Guida. Rapporti in prevalenza di natura economica. Ha riferito in merito alla manifestazione di interesse riguardante l’area Pip di Marano e alle domande delle aziende che arrivarono alla dipendente del Comune di Marano Flora Principe. Granato ha riferito, come già evidenziato nel processo Pip, di alcune anomalie riscontrate in sede di indagine proprio sull’espletamento della procedura amministrativa.

Ha inoltre evidenziato, su domanda del pm Di Mauro, che sono stati effettuati controlli e verifiche sui conti correnti della moglie dell’ex consigliere regionale Biagio Iacolare (non indagato, ndr), sul quale sarebbero state versate ingenti somme di denaro. Ha riferito, inoltre, circa i rapporti tra l’ex dirigente del Comune di Marano Armando Santelia, Biagio Iacolare e l’ex sindaco Mauro Bertini. Secondo quanto ricostruito dal sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, Santelia avrebbe avuto rapporti stretti con Bertini e un altro imprenditore di Marano anche attraverso una ditta dei Simeoli con sede a Mugnano, dove Santelia avrebbe avuto funzioni di responsabile tecnico.

Il processo proseguirà con il controesame di Granato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS