Quarto: tutela del lavoro. Carabinieri denunciano 2 persone. Tra gli operai di un cantiere due “in nero” e uno percettore di Reddito di cittadinanza

A Quarto i Carabinieri della locale Tenenza insieme ai militari del gruppo tutela del lavoro e ispettorato territoriale di Napoli hanno controllato un cantiere edile impegnato in lavori di ristrutturazione di un edificio di via Vaiani. Denunciati a piede libero l’amministratore della ditta e il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

Accertate diverse violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I Carabinieri hanno trovato anche 2 lavoratori in nero, uno di questi è risultato percettore del reddito di cittadinanza e la sua posizione è stata segnalata all’Inps per i provvedimenti del caso.

Sanzioni penali e amministrative per un totale di 50mila euro.













