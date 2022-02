Secondigliano: arrestato uno spacciatore

139 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Gherardo Marone un uomo che, dopo essere entrato in uno stabile, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa in cambio di denaro ad alcuni automobilisti che si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina e 3 pezzi di hashish per circa 8 grammi.

A.C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS