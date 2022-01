Marano, tombini, grate e strade dissestate: è un incubo e a farne le spese sono i cittadini. Ecco cosa è accaduto oggi

562 Visite

Grate, tombini, strade dissestate e disastrate, a farne le spese (in molti casi) i cittadini. E’ accaduto anche oggi, poco fa, al corso Europa. Un uomo è inciampato in una delle tante grate in pessime condizioni di manutenzione. Per lui lievi contusioni. Ma il punto è che la manutenzione ormai è assente su tutta la linea. La litania è sempre la solita, ma ora il Comune esagera. Perdite idriche, buche, illuminazione assente, i commissari dovrebbero darsi una mossa. Che non vi siano fondi è noto, ma così non si può andare avanti. Siamo messi peggio del quarto mondo. Basta!













