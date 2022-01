QUALIANO: coronavirus. 3 positivi al tampone lasciano isolamento e vengono denunciati dai Carabinieri

81 Visite

Ancora positivi al covid a spasso senza autorizzazione. In 3 sono stati beccati nel comune di Qualiano dai Carabinieri della locale stazione.

Il primo è un 36enne trovato in strada, alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto ad isolamento. Due giovani di 24 e 19 anni, invece, sono stati sorpresi in un hotel della circumvallazione esterna. Entrambi positivi e di fatto in isolamento, avevano lasciato le rispettive abitazioni rischiando di contagiare anche altre persone.

Sono stati tutti denunciati.













