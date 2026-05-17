Esclusiva Marano. Omicidio Palumbo, indagini a un bivio: pista edilizia e traffico di droga al centro dell’inchiesta

Condividi

Visite: 584

92 Visite

A tre mesi dall’omicidio di Castrese Palumbo, l’inchiesta sull’agguato che costò la vita all’80enne resta ancora senza una verità definitiva. Gli investigatori continuano a lavorare su più fronti, mentre emergono due ipotesi investigative ritenute al momento le più concrete.

Marano continua a interrogarsi sull’esecuzione avvenuta in strada ai danni dell’anziano conosciuto da molti come “lo svitapierno”, freddato in pieno giorno in un raid che scosse profondamente il territorio.

Tra le piste maggiormente battute dai carabinieri vi è quella dell’affare edilizio, come anticipato da TerranostraNews sin dai giorni immediatamente successivi all’agguato. Gli investigatori stanno verificando se dietro l’omicidio possano esserci tensioni legate a un importante business immobiliare locale.

Palumbo potrebbe essere stato coinvolto nella vendita di alcuni immobili anche a soggetti esterni al territorio oppure avrebbe avanzato richieste considerate scomode nell’ambito di operazioni edilizie che avrebbero generato malumori e risentimenti culminati poi nell’agguato mortale.

Ma sullo sfondo resta forte anche la pista legata al traffico di droga. Gli investigatori stanno infatti approfondendo il possibile coinvolgimento dell’80enne in attività di spaccio autonome rispetto agli equilibri criminali consolidati sul territorio.

Secondo alcune ricostruzioni investigative, Palumbo avrebbe organizzato una piccola “paranza” indipendente dai traffici locali, elemento che potrebbe aver provocato tensioni con gruppi criminali attivi nell’area nord di Napoli.

La droga, inoltre, sarebbe al centro anche di altre indagini attualmente coordinate dai carabinieri, in particolare su alcuni episodi di gambizzazione verificatisi dopo l’omicidio di Palumbo.

Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra i diversi episodi criminali, anche se al momento non emergono elementi definitivi. L’ipotesi di una possibile escalation legata agli equilibri dello spaccio resta comunque sotto osservazione.

A distanza di tre mesi dal delitto, il caso Palumbo continua dunque a rappresentare uno dei nodi investigativi più delicati del territorio maranese, sospeso tra interessi economici, dinamiche criminali e possibili













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti