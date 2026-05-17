Pisa-Napoli 0-3: McTominay, Rrahmani e Hojlund: Champions blindata

Condividi

Visite: 40

26 Visite

La squadra di Conte archivia la pratica nella prima mezz’ora, rimediando ad un approccio blando con l’uno-due McTominay-Rrahmani: lo scozzese (10 goal in campionato, 14 stagionali) ciabatta il piattone su sponda di Hojlund e sblocca Pisa-Napoli baciando il palo, il kosovaro aumenta il vantaggio sovrastando Angori e trovando la complicità di un Semper goffo nel tentare di neutralizzare l’inzuccata del 13, facendo finire la sfera oltre alla linea di porta.

Meret – titolare dopo 9 panchine – si supera su una girata di Moreo in avvio di ripresa, nella quale trova spazio anche il rientrante De Bruyne. I toscani, passivi e mai concretamente in partita, consentono ai partenopei di gestire in total relax partita e discorso Champions, su cui il punto lo mette il triplice fischio di Fourneau. Prima, però, c’è il tempo per il tris di Hojlund (tap-in su assist di Mazzocchi).

La mission del Napoli, tra infortuni e blackout, è compiuta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti