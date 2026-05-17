Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti di Modena. L’investitore non risponde ai pm

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all’ospedale civile di Baggiovara l’equipe di medici che ha in cura i feriti, falciati sabato in pieno centro a Modena dall’auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri. “Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli – ha aggiunto il capo dello Stato – di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini”. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. Due turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe e di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: “Ero qui. Ho visto l’auto correre a tutta velocità sulla via e le persone saltare e scappare, una scena orribile“.













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