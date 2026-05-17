Napoli, 43enne brasiliano ferito al collo con un’arma da taglio: arrestato marocchino

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Questa mattina, un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo di origini marocchine.

Sarebbe avvenuto in Piazza Principe Umberto ma il ferito ha avvicinato i Carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno nei pressi di Porta Capuana. Portato all’ospedale del Mare in ambulanza, è ancora in attesa di prognosi. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.













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