Domani a Bacoli i Comuni Plastic Free fanno rete per rafforzare la collaborazione istituzionale

Fare rete tra amministrazioni locali per costruire una Campania più pulita, sostenibile e attenta alla tutela ambientale. È questo l’obiettivo dell’incontro “Comuni Plastic Free: la Campania fa rete”, promosso da Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in programma domani, lunedì 18 maggio, dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana, nel Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, in provincia di Napoli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bacoli e dal Centro Ittico Campano, metterà a confronto i Comuni già insigniti del riconoscimento “Comune Plastic Free 2026” con le amministrazioni impegnate ad avviare o rafforzare percorsi virtuosi legati alla sostenibilità ambientale. Al centro dell’incontro ci saranno le linee guida operative promosse da Plastic Free per supportare gli enti locali nella riduzione della plastica monouso, nel miglioramento della gestione dei rifiuti e nella diffusione di buone pratiche ambientali. Parallelamente, i sindaci e gli amministratori dei Comuni premiati porteranno esperienze concrete e risultati raggiunti sui territori, condividendo criticità affrontate e soluzioni adottate. Interverranno il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, insieme a rappresentanti della Regione Campania e della Città metropolitana. L’appuntamento rappresenta un momento strategico di confronto istituzionale in una regione che, nonostante le criticità ambientali affrontate negli anni, continua a esprimere esperienze amministrative capaci di distinguersi nella tutela del territorio e nella sensibilizzazione ambientale. Inoltre, l’incontro punta a rafforzare la collaborazione tra enti locali e a consolidare una rete regionale sempre più attiva nella promozione di politiche ambientali concrete e condivise, valorizzando le esperienze dei Comuni già premiati e accompagnando nuovi percorsi amministrativi orientati alla sostenibilità.