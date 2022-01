Marano, il parcheggio-cratere accanto alla Siani è ormai una discarica a cielo aperto: c’è di tutto e i controlli non esistono

127 Visite

Il parcheggio a ridosso della scuola Siani? Un cratere, con buche e voragini ovunque, e da qualche tempo anche discarica a cielo aperto. Sfalci di potatura, scarti tessili, monnezza tal quale: c’è di tutto. Nella città priva di telecamere di videosorveglianza, con i controlli ormai inesistenti sul fronte ambientale (sono anni che si fa poco o nulla), tutti ne approfittano e si sversa anche in una zona centrale, accanto a una scuola. Dai commissari, come in precedenza dai politici, non ci aspettiamo più nulla. Forse qualcosa arriverà dal neo comandante Maiello, che però deve dividersi tra Pomigliano e Marano, ma sempre se sarà sostenuto adeguatamente. Con questi commissari, che nemmeno conoscono la città, sarà difficile invertire la rotta.













