Marano, i Nas chiedono al Comune verifiche urbanistiche sull’attività Los Piratas

Il nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri ha chiesto al Comune di Marano – dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi – di avviare le procedure per la verifica della regolarità urbanistica dell’attività denominata Los Piratas, da qualche tempo Primo Sushi, ubicata da molti anni in via San Rocco. Le verifiche dovranno stabilire se tutto è a norma sotto il profilo urbanistico. Non è noto se i carabinieri del Nas abbiano elevato sanzioni nei giorni scorsi alla luce del sopralluogo nella suddetta attività commerciale.













