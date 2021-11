Marano, scuola Siani. La lettera di un genitore: “La preside mantiene ancora le classi sdoppiate”

Gentile direttore, Le scrivo a nome di alcuni genitori i cui bambini frequenta la scuola Siani di Marano. In questo istituto ci dovrebbero essere 8 classi a tempo prolungato di 40 ore settimanali che, in realtà, questa possibilità di completare il curricolo di 40 ore non l’hanno ancora mai avuta quest’anno e non se ne capisce bene il motivo. La Dirigente scolastica, dovendo sdoppiare le classi, deve utilizzare il personale per le coperture necessarie ma ci sono alcuni dubbi che non riusciamo a fugare e, per farlo, le riporto quattro indicazioni prese dalle faq del ministero. 1 non è più obbligatorio il metro di distanziamento tra i banchi. 2 la mascherina è obbligatoria per tutti, dai 6 anni in su. 3 si accenna alla mensa come ad un importante momento formativo e quindi si spinge per farla partire con le dovute cautele. 4 le istituzioni scolastiche hanno flessibilità riguardo all’orario scolastico senza poter però ridurre l’offerta formativa scelta dagli alunni all’atto dell’iscrizione. 5 le scuole possono attingere ai fondi messi a disposizione per l’organico covid, pensato proprio per fronteggiare situazioni di criticità e per non permettere che queste ultime vadano ad influire sulla vita scolastica dei bambini già molto provati dagli ultimi due anni di pseudo-scuola. Alla luce di questi pochi spunti di riflessione, le chiediamo la gentilezza di pubblicare questa nostra richiesta di aiuto tesa a poter permettere ai nostri figli di vivere il tempo scuola così come avviene in tutti gli istituti della nazione, ormai. Siamo rimasti veramente in pochi ad esser continuamente penalizzati e non ne capiamo bene le motivazioni. Grazie per il tempo e lo spazio che vorrà dedicarci. E speriamo che la Dirigente abbia voglia e tempo di risponderci e chiarirci la situazione.