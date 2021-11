968 Visite

Un’altra ragazza sbalzata da un’auto in corsa mentre attraversava la strada. E’ accaduto poco fa in via San Rocco, all’altezza del ristorante Il Focolare. La persona che l’ha investita si è fermata per prestare soccorso. Sul posto il personale del 118. La donna ha 34-35 all’incirca. Non sarebbe in pericolo di vita, ma necessita di cure agli arti superiori: è stata trasportata in ospedale.













