Pd napoletano nel caos: fuoco amico dei consiglieri Acampora e Vitelli sulla gestione Sarracino

NAPOLI, 11 NOV – Volano stracci nel Pd napoletano. Il nodo della discordia sarebbe la scelta del capogruppo in consiglio comunale. Nella giornata di oggi è stato diramato dal Pd un comunicato stampa nel quale si annunciava la scelta del consigliere Aniello Esposito come capogruppo. Esposito ha già ricoperto questo ruolo nella precedente consiliatura. Una decisione poi smentita in quanto comunicata per “mero errore materiale. Gli assetti del gruppo consiliare – è stato scritto in un nuovo comunicato – verranno discussi in una riunione che i consiglieri comunali del Pd terranno nel pomeriggio assieme al segretario metropolitano Marco Sarracino”. Ed è su questa fibrillazioni interne che i consiglieri dem Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli fanno la voce grossa, attaccando la gestione del segretario metropolitano del partito, Marco Sarracino. “Speravamo che le scelte del Pd, in questa fase iniziale di consiliatura, fossero condivise. Purtroppo dobbiamo prendere atto che non è stato così, al primo appuntamento subito è emersa una incapacità gestionale del segretario Marco Sarracino nel non saper gestire il gruppo consiliare. Il Pd, che è l’unico partito della coalizione come ha sempre sostenuto il segretario Sarracino, avrebbe dovuto essere all’altezza di guidare la larga coalizione che ha vinto pochi mesi fa e sostenere a tutti i livelli lo sforzo del sindaco Manfredi di riportare la nostra città Napoli, che vive un momento difficilissimo, al centro della politica nazionale. Dovremmo volare alto invece stiamo dimostrando localmente di non essere all’altezza del compito che i cittadini ci hanno dato perseverando in dinamiche interne oramai non più attuali“. Così i consiglieri comunali di Napoli del Pd Acampora e Vitelli. “Crediamo che sarebbe stato opportuno trovare una linea unitaria utilizzando dei criteri ben specifici nelle scelte da prendere. Abbiamo sperato fino alla fine che il segretario del Pd visto il momento difficile lavorasse per l’unità del partito, ancor prima che della colazione stessa. Così non è stato perché dall’altro lato abbiamo trovato un’arroganza nella gestione di questa fase. Ci auguriamo di riuscire a trovare una strada diversa da quella tracciata, auspicandoci una condivisione già nelle prossime ore, dei percorsi politici ed amministrativi. Si rimetta al cento la politica e l’unità della maggioranza e si metta fine alle modalità utilizzate finora“, concludono.













