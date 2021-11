Pensioni, dal 2022 gli aumenti degli assegni: ma si discute sul metodo da adottare

54 Visite

Secondo il nuovo sistema di calcolo, dal 1° primo gennaio 2022 le pensioni continueranno a rivalutarsi al 100% fino a quattro volte il minimo, dopodiché si applicano aliquote al 90% fra quattro e cinque volte il minimo, al 75% per tutte le pensioni più alte. Ciò significa che dal 2022 la rivalutazione è piena fino a 2mila euro, scende al 90% sulla quota di pensione tra 2mila e 2.500 euro e al 75% sopra i 2.500 euro. Su queste basi, considerando l’inflazione, si stimano aumenti per una pensione di 1.500 euro intorno ai 300 euro annui.

Tutto dipenderà dal “metodo”

Al momento, però, nel caos del dopo Quota 100, il governo non ha deciso se usare il “Metodo Prodi” oppure il “Metodo Conte”: se prevarrà la prima soluzione, si avranno aumenti pensionistici compresi tra 126 euro l’anno per le pensioni che non superano le 1.500 euro lorde al mese fino a 1.027 euro per gli assegni più alti. Se dovesse prevalere il metodo Conte, la forbice sarebbe più stretta e compresa tra 126 e 484 euro l’anno. È chiaro che ancora non si può escludere nulla, nemmeno lo stop del premier Draghi alle “rivalutazioni piene” per le fasce più alte. Per saperne di più bisognerà aspettare l’approvazione della prossima Legge di Bilancio.

Col 2022, dunque, scatteranno gli aumenti degli assegni in base al costo della vita, che nella seconda metà del 2021 è cresciuto per effetto del rimbalzo della crescita dell’economia: così in parte si compenseranno due anni di congelamento degli aumenti delle pensioni per effetto dell’inflazione nulla e negativa.

La perequazione o rivalutazione di 22,8 milioni di pensioni costerebbe tanto, ben 4 miliardi, dal momento che la Nadef prevede un tasso del costo della vita nel 2021 pari a 1,5%. È necessaria secondo i sindacati la rivalutazione delle pensioni che reintegri il potere d’acquisto perso in questi anni.