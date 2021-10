CALVIZZANO. IL COMUNE ATTIVA IL DOPOSCUOLA PER 30 STUDENTI MENO ABBIENTI, IL SINDACO: “UN ALTRO SERVIZIO CHE MIRA AL CONTRASTO DELLE DISUGUAGLIANZE”.

72 Visite

Volevo darvi un’importante notizia. Stiamo istituendo un altro servizio di fondamentale importanza per gli studenti del nostro paese. Dalla prossima settimana attiveremo il doposcuola destinato a 30 studenti nella fascia di età 6-14 anni le cui famiglie versano in condizioni più disagiate. La Scuola di concerto con l’Ufficio dei Servizi Sociali individuerà la platea. È un progetto che ha l’obiettivo di favorire sempre di più l’inclusione. Il supporto scolastico, soprattutto in questa fase post pandemica, risulta essere fondamentale per evitare l’aggravarsi del divario educativo e formativo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, le sosteniamo, non le abbandoniamo. Lo facciamo grazie ai residui di un finanziamento statale di circa 32.000,00 utilizzato in parte per il Centro Estivo Comunale. È una decisione che il sottoscritto ha preso in sinergia con l’Amministrazione ed in particolare con l’Assessore alle Politiche Sociali Emma Trinchillo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marialuisa Ferrigno e con la Consigliera Marzia Mazzei. Il nostro sguardo sarà sempre rivolto ai meno abbienti, agli anziani, agli ammalati, alle donne sole, ai bambini, per vincere e combattere le disuguaglianze. Sempre più per la comunità. Sempre di più per il paese.

