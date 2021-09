Festa per il neo allenatore del Napoli United: Diego Maradona junior compie 35 anni

105 Visite

Oggi, 20 settembre, Diego Maradona junior, compie 35 anni. Un compleanno che arriva dopo la sconfitta (2-0) rimediata sul campo della Maddalonese. Ecco quanto spiegato dal neo allenatore del Napoli United: “Nell’ultimo turno di campionato abbiamo perso contro una signora squadra, ma il rigore che non c’è stato concesso nel primo tempo ha del clamoroso. L’arbitro era a tre metri ed evidentemente non lo ha voluto fischiare. Preferisco non aggiungere altro. Sono soddisfatto dell’operato dei ragazzi, abbiamo fatto noi la gara per 95 minuti, peccato perché abbiamo preso due gol uguali, sui quali avevamo lavorato in settimana. E’ mancata l’attenzione, loro sono stati più concreti“.













