Marano, incidente sul lavoro al distributore di via Lazio: ecco cosa è accaduto

La scintilla e poi le fiamme che si propagano. Sono stati minuti di terrore quelli vissuti questa mattina al distributore di benzina di via Lazio, a Marano. I residenti del posto fanno sapere che le fiamme sono partite all’interno della nuova cavità creata in questi giorni per inserire un ulteriore serbatoio di gas. “Come cittadini e residenti siamo molto preoccupati. Vorremmo porre alla pubblica attenzione quanto accaduto, per sollecitare una verifica alla sicurezza degli impianti e scongiurare un possibile futuro disastro“, così scrivono i cittadini alla redazione di Terranostranews.

In relazione alla vicenda segnalataci, apprendiamo dalle forze dell’ordine che si è trattato di un incidente sul lavoro di lieve entità. Non vi è stato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, soltanto un’ambulanza. Si registra una persona ferita, che ha riportato ustioni sulle braccia ed è stata poi, trasportata all’ospedale di Giugliano e successivamente trasferita al Cardarelli.













