Napoletano scomparso da 4 giorni, il fratello di Gennaro: “Aiutatemi a ritrovarlo”

“Buongiorno aiutatemi a ritrovare mio fratello Genny, scomparso da mercoledì notte a bordo della sua auto Nissan Qashqai. Fino ad ora non ci sono notizie, se avete qualsiasi informazione o contatto vi prego di contattarmi al 3397914399 (condividete). Chiamatemi solo per notizie grazie“. A parlare è Raffaele Esposito, il fratello di Gennnaro Esposito, scomparso quattro giorni fa da Napoli centro. Da allora la sua famiglia e i suoi amici si sono attivati per cercarlo, lanciando anche un appello sui social che ha già raggiunto un gran numero di persone.













