(Il video). Incubo roghi tossici: dopo Giugliano, colonna di fumo e puzza a Caivano

Odore acre e un’imponente colonna nera ingrigisce il cielo, rendendosi visibile fino a chilometri di distanza, siamo in prossimità dell’area campestre situata di fronte al Parco Verde di Caivano, dove si registra ancora un rogo tossico. La zona interessata è al confine con Orta di Atella, ex impianto Franzese. La segnalazione è arrivata da Domenico Laurenza di Stop Biocidio. I vigili del fuoco sono alle prese con le fiamme, a fuoco oltre ai rifiuti ci sono diversi elettrodomestici. E’ un copione letto e riletto troppe volte in questi anni. Appena questa notte si sono registrati altri miasmi anche Giugliano, Villaricca e Qualiano. Infatti, questa mattina, un gruppo di cittadini attivisti ha manifestato all’esterno della casa comunale di Giugliano contro i cattivi odori tossici dovuti ai continui roghi.













