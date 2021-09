Scuola, De Luca: “Trasporto gratis solo a studenti vaccinati contro il Covid”

216 Visite

“L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano. Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio”.

Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social. De Luca proprio ieri ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola in vista della ripresa delle attività ed oggi ha evidenziato con soddisfazione l’altissima percentuale di docenti e personale amministrativo della scuola in Campania che è completamente immunizzato. Il Governatore ha però precisato che l’obbligo della presentazione del green pass sarà esteso anche a tutti coloro che gravitano nel mondo della scuola, ad iniziare dagli addetti alle mense che semmai sono dipendenti di ditte esterne.

Sponsorizzata, infine, la linea del governo sull’obbligo vaccini: “Bene ha fatto Draghi a dire che si va in direzione netta verso l’obbligo della vaccinazione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS