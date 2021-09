Napoli al voto. Ecco la coppia di candidati a presidente di Municipalità del grillino dissidente Brambilla

132 Visite

Napoli, 3 settembre- “Siamo stati i primi ad approvare i documenti per la lista in comune e sulle municipalità. La lista Napoli in Movimento-No Alleanze è ufficialmente candidata al Comune e su due Municipalità, la sesta e la decima. Napoli in Movimento perché noi non restiamo fermi, ci muoviamo verso una nuova idea di città e di politica.” Con un video a mezzo social, il consigliere comunale uscente, ormai ex M5s, Matteo Brambilla annuncia la consegna dei documenti per la presentazione delle liste elettorali per la sua candidatura a sindaco di Napoli. Come già riportato da altri organi di stampa, il capogruppo della lista “Napoli in Movimento-No Alleanze” sarà Salvatore Morra, consigliere uscente sulla X Municipalità (Fuorigrotta Bagnoli). La lista per il Consiglio comunale sarà composta da 20 uomini e 10 donne. Mentre per quanto riguarda le due Municipalità dove i dissidenti grillini sono riusciti a raccogliere le firme e formare la lista, la Sesta e la Decima, i candidati presidente saranno rispettivamente, a meno di sorprese dell’ultim’ora, Tina Formisani (per San Giovanni, Ponticelli, Barra) e Stefano Capizzi (per Fuorigrotta, Bagnoli). Entrambi sono consiglieri di municipalità uscenti del M5s.

“Non facciamo accordi con nessuno quindi siamo i primi a consegnare, mentre altri ieri si prendevano a mazzate per decidere i presidenti di municipalità. Siamo cittadini onesti che si impegneranno a portare la voce di Napoli all’interno delle istituzioni”, ha tuonato Brambilla nel video in cui annuncia la candidatura, attaccando sia la coalizione del candidato Gaetano Manfredi, con all’interno il M5S di Giuseppe Conte, reo di essersi alleato con il Pd, sia quella di Catello Maresca, che ha visto ieri, sul suo comitato elettorale, litigare i rappresentanti delle liste civiche con quelle dei partiti di centrodestra.













