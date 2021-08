Differenziata, Bacoli raggiunge l’81%. Il sindaco promette di abbassare la tassa rifiuti

93 Visite

Bacoli ha raggiunto l’81% di raccolta differenziata. È un risultato clamoroso. Ancor più importante se si considera che, a luglio, la popolazione in città è triplicata. Con tanta gente in spiaggia, al mare, in piazza, in strada. Siamo tra i comuni più virtuosi della Regione Campania. E d’Italia. Abbiamo fatto ancora meglio rispetto alla scorsa estate. Un applauso enorme va tributato ai cittadini. In particolare, a tutti coloro che pagano le tasse. Ringrazio gli operai della Flegrea Lavoro. Ed il nuovo amministratore unico, Valentina Sanfelice di Bagnoli, che, da quando si è insediata, sta portando avanti una politica industriale volta al taglio degli sprechi. La sosteniamo con tutte le nostre energie. Per ottenere, presto, un grazie risultato a favore della comunità. Abbassare la tassa sui rifiuti. Dobbiamo riuscirci. I bacolesi, dopo tanti sacrifici, lo meritano. Nel prossimo mese, intensificheremo le operazioni di pulizia e spazzamento. Per migliorare il decoro urbano, soprattutto nelle aree periferiche della città. È un impegno che assumiamo con la popolazione. E che manterremo. Lo ripeto. Siamo tra le eccellenze italiane. Dobbiamo esserne orgogliosi. Insieme, faremo ancora meglio. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS