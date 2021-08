Marano, l’appello di una bimba per il ritrovamento del suo cane

132 Visite

Vi prego, aiutateci in tanti, la mia piccola sta male, dobbiamo trovare la sua cagnolina. Non fa altro che piangere: è disperata, spero che questo post può arrivare alla persona che tiene la cagnolina e sarà di buon cuore a riportarla alla mia piccola che sta soffrendo. Per favore, per chi ha trovato la cagnolina, deve fare attenzione: soffre di crisi di epilessia, è una cagnolina con problemi guardate la foto. Io gli faccio i lavaggi, per il suo problema non la lasciatela morire. Riportatemi Bella, per piacere, anche se devo darvi soldi non ci sono problemi vi darò una ricompensa. Fatelo per Noemi.

Post di Anna Noemi Russo