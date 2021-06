Calvizzano, villa Calvisia. Pirozzi: “Pronti a realizzare una palestra, bagni e pista di pattinaggio”

105 Visite

Prosegue senza sosta la riqualificazione di villa Calvisia. Quest’oggi in Giunta abbiamo approvato un altro importante progetto esecutivo che ci consentirà di realizzare una palestra all’aperto, una pista di pattinaggio e i bagni nel terreno adiacente l’area giochi. È un altro tassello che ci consentirà di promuovere sempre di più l’attività fisica sul nostro territorio. Istituiremo un vero e proprio percorso ginnico fruibile da chiunque pratichi lo sport. Un vero e propria percorso da fitness innovativo, all’aria aperta, facilmente raggiungibile, immerso nel verde pubblico, dotato di specifici attrezzi che permetteranno di allenarsi in sicurezza. Ma non solo realizzeremo anche una fantastica pista di pattinaggio che consentirà ai giovani del nostro paese di praticare uno sport bello e diverso dal solito. È prevista anche la messa in opera di wc per gli utenti e per i disabili, cosa che mancava e che molti di voi mi avevate fatto notare. Le nuove opere serviranno a valorizzazione gli spazi che abbiamo a disposizione rivolgendo particolare attenzione al benessere dei nostri concittadini. Un lavoro svolto in sinergia con l’Ufficio Tecnico, con il Vice Sindaco con delega ai parchi pubblici e allo sport Luciano Borrelli e con tutta l’Amministrazione Comunale. È un altro passo importante verso l’ampliamento dei servizi offerti. C’è ancora tanto da fare ma passo dopo passo faremo sempre meglio, sempre di più.

