Sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’allestimento del centro vaccinale nel distretto sanitario di Marano. Dopo il no al palasport, da lunedì sarà possibile, per i maranesi, vaccinarsi nei locali del distretto sanitario. Sono già un centinaio i prenotati per la prossima settimana.













