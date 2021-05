Marano, Visconti e la crisi politica. Parla il commissario del Pd Acampora: “Lunedì non firmeremo per la sfiducia, vogliamo essere partecipi di un percorso e non subirlo”

346 Visite

Il commissario del circolo locale del Pd, Gennaro Acampora, fa il punto della situazione dopo l’assemblea degli scritti che si è tenuta nella giornata di ieri. Acampora, nominato dalla segretaria regionale, è da qualche settimana al lavoro per traghettare il partito in questa fase particolarmente travagliata della sua storia.

“La riunione di ieri – spiega in esclusiva per il nostro portale – è stato un’occasione di confronto utile e costruttivo. Quanto alle tematiche affrontate, posso già anticipare che il Pd non parteciperà alla riunione che l’opposizione vuole promuovere per sfiduciare il sindaco. Non andremo dalla segretaria generale, poiché il Pd vuole essere artefice e partecipe di eventuali decisioni, da adottare eventualmente in maniera collegiale e partecipata. Non siamo l’ultima ruota del carro, chiamata ad aggregarsi all’ultimo secondo”.

Acampora ne ha anche per l’ex assessore De Nigris: “Ha attribuito colpe al Pd che il Pd non ha. Non è una tesserata del Pd e non comprendo il motivo, non avendo tra l’altro le deleghe all’acqua, del suo risentimento per la mancata approvazione delle delibera sull’esternalizzazione del servizio idrico, bocciata con il voto determinante del nostro partito, che auspicava in un percorso ben diverso. Un percorso più volte palesato all’amministrazione cittadina. Devo ritenere, pertanto, che le sue dimissioni siano dettate da altre motivazioni”.

Dalla riunione di ieri in seno ai democratici ci si attendeva anche chiarezza sul destino della giunta Visconti, su cui aleggia lo spettro dello scioglimento per camorra. “In questa fase – spiega ancora Acampora – stiamo vagliando e ragionando sulle tematiche di interesse per la città. Bisogna evitare che in futuro ci sia scollegamento tra le proposte del partito e l’amministrazione comunale. Se sono arrivato a Marano, significa che il dialogo tra le parti era ormai carente. Siamo convinti che occorra ridare centralità al partito e ai suoi organi”.

Sulla questione scioglimento, per ora, non c’è stato l’atteso confronto-scontro con Visconti: “Con lui sono stato chiaro: non faremo nomi per le casella vacanti in giunta. Lui può fare le sue scelte in totale autonomia, ma il Pd non c’entra e non c’entrerà. Anche con Perrotta ha deciso in assoluta autonomia. Quanto alla questione scioglimento, la segreteria provinciale, già tre mesi fa, aveva consigliato al sindaco di dimettersi e di attendere l’esito delle verifiche ispettive disposte dalla Prefettura. E’ questa la linea consigliata che Visconti non ha voluto seguire. L’argomento è di grande interesse e avremo modo, con i tesserati e i consiglieri, nei prossimi incontri di approfondire la questione. Per ora il partito non è rappresentato in questo esecutivo e tutte le scelte che adotteremo, da qui in avanti, saranno concertate in seno alla sezione e comunicate preventivamente all’amministrazione. Lo abbiamo fatto con la questione acqua e lo faremo per altri temi di grande importanza per il comune e la cittadinanza. Ho avuto modo di scambiare qualche battuta con il sindaco, il quale mi ha manifestato la sua preoccupazione per il bilancio, al quale sta lavorando, e nel contempo la sua intenzione di proseguire nel percorso amministrativo”.

Fin qui le parole di Acampora. E’ evidente che la discussione interna prosegue e che il Pd, per ora, non può definirsi né di opposizione né tanto meno di maggioranza. Acampora sta tentando di ricucire gli antichi strappi e di portare il partito verso una posizione unitaria. Il tempo, però, stringe e tra venti giorni, se il Comune sarà sciolto, l’onta politica non potrà non ricadere anche sul partito che ha designato a suo tempo Visconti.













