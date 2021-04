Operazione “Emiro”: 4 arresti tra Melito, Giugliano, Secodigliano e San Giovanni a Teduccio

208 Visite

OPERAZIONE “EMIRO”. ESEGUITE 4

MISURE CAUTELARI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI SIGARETTE.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli,

sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, ha

dato esecuzione, tra il capoluogo, quartieri San Giovanni a Teduccio e

Secondigliano, Giugliano in Campania e Melito, ad un’ordinanza emessa dal

G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha disposto l’applicazione di misure

cautelari nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata al

contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

I quattro indagati, due agli arresti domiciliari e due destinatari di obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria, sono gravemente indiziati di aver

introdotto in Italia dai Paesi dell’Est Europa, attraverso trasporti su gomma,

sigarette di contrabbando destinate ad alimentare il mercato clandestino

campano.

Due di essi risultano anche aver percepito indebitamente il reddito di

cittadinanza.

L’esecuzione degli odierni provvedimenti cautelari costituisce l’epilogo di

investigazioni condotte dagli specialisti del G.I.C.O., eseguite attraverso

l’incrocio dei dati risultanti dalle attività tecniche, di osservazione, controllo,

pedinamento e dai riscontri operativi, che hanno portato nel mese di agosto

del 2019 all’arresto di un pregiudicato e al sequestro di oltre 4 tonnellate di

sigarette di contrabbando.

Dalle indagini è emerso che l’organizzazione ha movimentato

complessivamente oltre 10 tonnellate di sigarette di contrabbando.

_______________________________________________________________________

Guardia di Finanza – Comando Provinciale Napoli

80100 – Napoli, Via A. Depretis, 75

Telefono 081.9702880 – Fax: 081.9702815

Elenco dei destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari:

1. COTUMACCIO Vincenzo, nato a Napoli il 08.01.1967;

2. COTUMACCIO Matteo, nato a Napoli il 07.01.2000.

Elenco dei destinatari della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla

p.g.:

1. BUCCOLO Pasquale, nato a Napoli il 21.07.1955;

2. BONETTI Vincenzo, nato a Napoli il 17.02.1970.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS