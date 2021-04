Anche il Napoli in SuperLega? Nella notte contattato Adl

141 Visite

Le squadre italiane in Superlega – come riporta Il Corriere dello sport – potrebbero diventare quattro. A nemmeno 48 ore dall’annuncio, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham).













