Colpito con un cric e poi pugnalato, ucciso per un parcheggio davanti alla figlia. La giovane: “E’ stato un agguato”

718 Visite

Secondo alcuni media dell’area torrese-stabiese, la vittima è stata prima colpita con un cric e poi pugnalata a morte. Maurizio Cerrato avrebbe difeso la figlia durante una lite relativa al parcheggio in un garage. Inutile la corsa all’ospedale San Leonardo di Catellammare. I carabinieri sono a caccia dell’assassino che si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione. La figlia su Facebook ha dato anche una sua versione: “Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite, a mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS