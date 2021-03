Campania, dati reali della campagna di vaccinazioni al 25 marzo

234 Visite

Si comunica che da oggi saranno pubblicate informazioni quotidiane e settimanali con gli aggiornamenti dei dati reali della campagna di vaccinazioni in Campania, anche per far fronte a disfunzioni registrate negli ultimi giorni sulle piattaforme nazionali. Sarà uno strumento ulteriore, nel segno della trasparenza, a disposizione del sistema informativo.

E’ opportuno segnalare due dati, che hanno un peso enorme nella campagna di vaccinazioni della Campania.

1) La Campania ha 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni anche con 1,5 milioni di abitanti in meno. Dunque i risultati raggiunti, alla luce di questo dato, sono ancora più straordinari.

2) Ad oggi, la Campania ha ricevuto 200.000 vaccini in meno dal Commissariato di Governo: è una sperequazione dannosa che la Campania ha chiesto di sanare entro il mese di aprile.

In allegato la tabella sullo stato delle vaccinazioni aggiornata alle ore 14. Prime dosi: 488.318. Seconde dosi: 229.872. Totale somministrazioni effettuate: 718.190.

Si segnala inoltre che per quanto riguarda gli “over 80”, la percentuale dei vaccinati è del 60,7 %, del personale del mondo della scuola, compreso quello delle università è del 83,51%, quella delle forze dell’ordine del 79,4%.

Ecco la tabella della campagna vaccinale Regione Campania:

70-79 anni, conviventi-caregiver, vigili del fuoco, polizia penitenziaria: 113.807

Personale non Sanitario: 34.016

Forze dell’ordine: 23.872

Personale Scuola e Università: 126.584

Fragili: 8.745

Ospiti RSA: 13.254

Over 80: 221.429

Operatori sanitari e sociosanitari: 176.483













