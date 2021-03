TASSA RIFIUTI, IL COMUNE DI AVERSA SANZIONA L’ORDINE COMMERCIALISTI DI NAPOLI NORD: 8 MILA E 200 EURO

264 Visite

Il Comune di Aversa sanziona l’Ordine dei commercialisti di Napoli nord per il mancato pagamento della tassa rifiuti. L’ente casertano ha notificato all’Ordine, la cui sede è ubicata nella centralissima via Diaz, un avviso di accertamento per omessa denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni Tari per l’anno 2015. La sanzione è pari a un importo di 8 mila 283 euro. Da quanto rilevato dagli uffici del municipio aversano, l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Napoli nord avrebbe omesso di denunciare l’occupazione di un immobile nel centro di Aversa, evadendo di fatto il pagamento della tassa rifiuti. Per ora il Comune ha notificato soltanto l’omessa denuncia per l’anno 2015, ma la stessa sarà accertata (in futuro) anche per le successive annualità, ovvero dal 2016 al 2020. Qualora il pagamento dovesse essere effettuato entro i sessanta giorni dalla data della notifica, l’importo si ridurrebbe a 5 mila e 611 euro.

L’Ordine dei commercialisti di Napoli nord occupa i locali di via Diaz dall’aprile del 2015. La vicenda dell’omessa denuncia ha destato scalpore tra gli addetti ai lavori. In molti hanno evidenziato che nella giornata di mercoledì lo stesso Ordine ha organizzato – proprio sul tema Tari e più in generale dei tributi locali – un seminario dal titolo “Le novità dei tributi locali-Covid 19”. All’evento (sulla piattaforma Webinar) prenderanno parte, tra gli altri, il presidente dell’Ordine Antonio Tuccillo, il vicepresidente Guido Rossi e il tesoriere Vincenzo Natale, in pratica il vertice dell’associazione con sede ad Aversa. La “svista”, secondo alcuni associati, potrebbe ora ripercuotersi proprio sulle loro tasche.













