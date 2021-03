Dad tra le caprette in montagna, “Mia figlia non può restare a casa da sola”

136 Visite

Massimiliano Melis, pastore di origine sarda ma da tempo residente in Trentino, per non lasciare la figlia di 10 anni a casa da sola, ha deciso di portarla con sé sui pascoli di montagna dove la bimba ha seguito le lezioni a distanza tra le caprette. “Hanno chiuso le scuole e mia figlia non poteva stare a casa da sola. Così mi segue al pascolo”, ha spiegato l’uomo postando nei giorni scorsi una foto della figlia Fiammetta sui social che in pochissimo tempo è diventata virale.













