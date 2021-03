Covid Napoli e provincia, si va verso esaurimento terapie intensive

243 Visite

Covid e contagi, a Napoli e provincia si va verso l’esaurimento dei posti letto per le cure intensive. Al Cardarelli, al Cotugno, ma anche a Castellammare, Nola, Scafati, Pozzuoli, Frattamaggiore e Giugliano. In pratica si tratta degli avamposti chiamati a contrastare questa terza ondata dell’epidemia che a Napoli città, dove l’incidenza dei contagi è l’età media dei positivi è un po’ più bassa che altrove, è per ora meno intensa.

Ma il 118 registra – come riporta Il Mattino – anche qui la progressiva saturazione delle disponiblità di posti letto in ospedale. Ieri, in un solo giorno, il Cotugno ha registrato decine di ricoveri bilanciati appena da altrettante dimissioni di pazienti negativizzati al virus. Trasferimenti, affidamenti di pazienti ancora positivi alle cure domiciliari, riassetti interni, le soluzioni che un grande ospedale da quasi 300 posti, interamente dedicato ai pazienti Covid, mette in atto più volte al giorno per evitare di restare a secco. Ciononostante ieri, dopo due codici rossi giunti in ospedale, uno tramite ambulanza del 118, il secondo con mezzi propri dopo una settimana di febbre, sono stati intubati andando a saturare i residui due posti di Rianimazione disponibili sui 30 attivi. Perennemente pieni anche i 50 posti di sub intensiva mentre si contano sulle dita di una sola mano le caselle vuote nei vari padiglioni e reparti. Non va meglio al Cardarelli, sempre secondo il quotidiano napoletano, con 144 posti, nonostante non sia un Covid center, dopo il Cotugno ospita il più elevato numero di malati infetti in città con la complicazione di dover prioritariamente badare e assistere anche i pazienti ordinari che giungono in pronto soccorso per altre patologie. Anche qui la terapia intensiva è piena e residuano pochissimi posti di degenza liberi.