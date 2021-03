Comitato tecnico scientifico, Miozzo lascia

212 Visite

Agostino Miozzo lascia il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico: lavorerà, come scrive il Corriere della Sera, con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi della scuola, segnata da un anno di pandemia e di nuovo chiusa per la risalita dei contagi. La decisione, concordata con Palazzo Chigi e con il ministro della Salute Roberto Speranza, è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni a inviata al presidente del Consiglio Draghi, a Speranza e Curcio. Evidenziando che “nel tempo sono state progressivamente modificate le competenze ed il ruolo originale” del Comitato di coordinamento della crisi, concorda sulla necessità di una “sostanziale rivisitazione del suo mandato” e per questo dice di “considerare che anche il mio incarico di coordinatore possa ritenersi compiuto”.













