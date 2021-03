Il vento beffa Luna Rossa: New Zealand si porta sul 5-3

158 Visite

Dal sogno all’incubo. Luna Rossa sembrava avere in mano la vittoria della gara-8 in America’s Cup ed era lanciatissima verso il pareggio nella serie (4-4), ma poi succede l’imponderabile, il vento ostile, e la regata si ribalta. Team New Zealand vince nella baia di Auckland e si porta avanti per 5-3 nel match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo: i Kiwi hanno bisogno di altri due successi per chiudere i conti e difendere la Vecchia Brocca.













