Docente muore in Piemonte il giorno dopo il vaccino AstraZeneca: disposta autopsia e lotto ritirato

Ancora un morto post vaccino AstraZeneca. In Piemonte scoppia un nuovo caso e la Regione blocca un lotto.

Insegnava clarinetto al Conservatorio Guido Cantelli di Novara Sandro Tognatti, il 57enne residente a Cossato, nel Biellese, morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per stabilire se ci sia un nessuno diretto tra la vaccinazione e il decesso è stata disposta l’autopsia sanitaria Vaccinato ieri a Candelo, una manciata di chilometri da Cossato, secondo le prime informazioni Tognatti si è sentito male nella notte. Inutile la chiamata al 118: i sanitari, al loro arrivo, l’hanno trovato già morto. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino, aveva intrapreso sin da giovane la carriera concertistica, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Partecipante ad Assisi ai corsi di perfezionamento di Gervase de Peyer, in carriera ha collaborato con l’Orchestra sinfonica RAI di Torino, anche in qualità di solista, con l’orchestra da camera «O. Respighi», con l’Orchestra Sinfonica Italiana. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per numerose emittenti nazionali tra cui Rai, Mediaset, Radio Svizzera.













