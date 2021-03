Palù su vaccini Astrazeneca: “Non c’è nessun rischio, c’è tanta emotività”

161 Visite

“Non c’è nessuna relazione diretta e nessun rischio” per il vaccino AstraZeneca, spiega il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù. “C’è molta emotività rispetto ai vaccini, e lo ricordo già ai tempi dell’influenza” quando si sospese la vaccinazione “e poi si dimostrò che quelle morti non erano correlate. A tutt’oggi questo vale anche per il vaccino AstraZeneca: non c’è nessuna correlazione sinora dimostrata se non una relazione temporale tra la vaccinazione e l’evento nefasto ma non un nesso causale”.













