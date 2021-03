Vaccini AstraZeneca Napoli: oltre 200 non si presentano alla Mostra d’Oltremare

228 Visite

Continua la tendenza dei lavoratori della scuola e dell’università a disertare la vaccinazione con Astrazeneca a Napoli. Dai dati dell’Asl Napoli 1 emerge che oggi erano infatti stati convocati al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare 660 cittadini ma si sono presentati in 437, oltre duecento in meno quindi. Il timore dopo lo stop in tutta Italia ad un lotto e il controllo su altri ha frenato molti che erano stati convocati.

Prosegue invece alta l’adesione degli anziani che fanno il vaccino Pfizer: oggi erano stati convocati 585 anziani per la seconda dose e sono presentati in 554.













