Zona rossa rafforzata anche a Villaricca: arriva l’ordinanza del sindaco

In seguito all’ennesima impennata dei contagi ho deciso di optare per nuove ed ulteriori misure di restrizione che costituiscono un rafforzamento della zona rossa e che credo siano necessarie, per quante dolorose, per salvaguardare la salute della nostra comunità, cui tengo più di ogni altra cosa. Ecco di seguito le misure che ho ritenuto doverose: – Chiusura ludoteche; – Chiusura Ville comunali; – Chiusura Cimitero solo la domenica; – Chiusura mercato settimanale; – Chiusura mercato dell’usato del sabato; – Chiusura accesso ai pubblici uffici che riceveranno solo per appuntamento; – E’ consentito accesso solo allo stato civile (per pubblicazioni di matrimonio e matrimoni civili, dichiarazioni di morte e di nascita); – Per l’ufficio anagrafe per il solo rilascio di carte d’identità e richieste di immigrazione; – Per il Protocollo generale è consentito il ritiro di atti giudiziari urgenti ed in scadenza; Spero che i cittadini apprezzino queste scelte necessarie per la protezione della loro salute. Il piano vaccinale per quanto lento sta continuando e prima o poi usciremo da questo incubo. Ora è solo questione di tempo. #Rosaria #IlSindaco













