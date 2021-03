Nuovo Dpcm Draghi in arrivo con misure più rigide: chiusure a Pasqua e lockdown nel weekend

504 Visite

Nuovo Dpcm Draghi in arrivo con misure più rigide: a pochi giorni dalla sua entrata in vigore il Dpcm 2 marzo è già “vecchio” e verrà modificato.

Oggi alle 17 è convocata la cabina di regia a Palazzo Chigi per discutere le nuove misure, che dovrebbero essere comunicate ufficialmente entro venerdì 12 ed essere effettive già da questo weekend (sabato 13 e domenica 14 marzo).

Così a un anno esatto dal primo lockdown varato da Conte, si profila una nuova stretta. Lockdown nel weekend e zona gialla e arancione rafforzata nei giorni feriali, con bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegna a domicilio; chiusure a Pasqua come a Natale, scuole chiuse e probabile anticipo dell’orario del coprifuoco; divieti e controlli rafforzati nelle zone rosse per limitare al massimo gli spostamenti delle persone e le occasioni di assembramento e favorire il contact tracing: queste le indicazioni del Cts al termine della riunione straordinaria convocata dal Governo sulle eventuali modifiche al Dpcm.

Sul tavolo delle ipotesi anche la proroga dello stato d’emergenza al 30 settembre 2021.

Il Dpcm entrato in vigore sabato 6 marzo con le misure anti-Covid valide fino al 6 aprile ha confermato la linea della prudenza, estendendo divieti e restrizioni fino a dopo Pasqua. Tra le novità apportate, la chiusura di barbieri e parrucchieri e scuole in zona rossa, riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo e dei musei nel weekend. Fino al 27 marzo è vietato spostarsi tra regioni, fatto salvo per motivi di lavoro, necessità, salute e rientro al proprio domicilio o residenza.

Ecco le misure sul tavolo delle ipotesi:

Lockdown nel weekend in tutta Italia

in tutta Italia Zona gialla e arancione rafforzata nei giorni feriali

nei giorni feriali Misure restrittive a Pasqua come a Natale

come a Natale Zone rosse più rigide (con possibile introduzione della super zona rossa)

(con possibile introduzione della super zona rossa) Coprifuoco alle 19 o alle 20

o alle 20 Nuovo parametro per cui con 250 casi per 100mila abitanti si entra automaticamente in zona rossa (lockdown) e non chiudono solo le scuole, ma anche i negozi e i luoghi di aggregazione.













