È morto a 59 anni il celebre dj Claudio Coccoluto. A dare la notizia della sua scomparsa è il Corriere della Sera, che riferisce come l’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, abbia lottato per un anno contro una malattia: si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.













