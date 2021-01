Domenica 17 benedizione animali domestici nella Parrocchia di Pizzofalcone

300 Visite

“Domenica 17 gennaio alle ore 17.30 saremo presenti alla Parrocchia dell’Immacolata in via Egiziaca a Pizzofalcone per assistere alla benedizione degli animali domestici in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Nel cortile della chiesa verrà impartita la benedizione ai nostri amici a quattro zampe, e non solo. Anche agli uccellini e ai pesciolini e a tutte le creature che, facendoci compagnia, ci regalano momenti di gioia e affetto. Un’antica tradizione del mondo contadino che, ci auguriamo, vedrà la partecipazione di tanti amici, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, e che speriamo venga replicata anche in altre parrocchie della nostra regione. Un’occasione di ringraziamento a Dio per il dono degli animali e un invito all’uomo a rispettarli, custodirli, curarli come meritano”. Lo hanno annunciato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.













