Marano, beni confiscati: oggi il sopralluogo dell’Agenzia Nazionale

Beni confiscati, stamani il sopralluogo dell’agenzia nazionale in via Marano-Quarto. I referenti dell’Agenzia hanno visionato alcuni terreni e un paio di appartamenti acquisiti al patrimonio dello Stato e appartenuti alla famiglia di Simeoli Carlo. Si tratta, da quanto si apprende, di alcuni appezzamenti di terreno. Nella zona insistono anche altri beni confiscati, tra cui alcune ville un tempo nelle disponibilità dei familiari di Simeoli Antonio e Simeoli Angelo. Appartamenti o ville mai impiegate per i fini sociali previsti dalla legge. Il Comune ha di recente bandito un avviso per l’assegnazione di 21 beni, ma tra questi non ci sono quelli da noi citati precedentemente.













