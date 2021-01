Detenuto muore a Poggioreale, nessuno aveva avvertito i familiari

Era rinchiuso nel carcere di Poggioreale dove avrebbe dovuto scontare un anno e mezzo di reclusione per aver guidato senza patente e in stato di ebbrezza. È morto – come riporta Il Mattino – il 4 gennaio dopo un ricovero di 8 giorni all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma nessuno ha avvertito i suoi familiari che per giunta un’ora prima della sua morte hanno ricevuto una chiamata dall’istituto di pena che li informava della sua scarcerazione. L’ultima volta che lo hanno visto vivo è stato ad agosto, prima che entrasse in una cella. Adesso i parenti attendono di vederne il cadavere che si trova all’obitorio del Policlinico di Napoli in attesa di un’autopsia che dovrebbe tenersi proprio oggi. A disporla è stata l’autorità giudiziaria dopo la denuncia dell’accaduto. È mistero infatti sulla morte e sulla sorte toccata a Giuseppe Di Lorenzo, 50 anni, di Nola.